Il Primo Quartiere vuole dividersi in due e far nascere la settima circoscrizione Troppi i villaggi della zona sud che non hanno risposte

Il primo quartiere si prepara a un cambiamento storico: l’idea di dividersi in due, creando così la settima circoscrizione, nasce per rispondere alle esigenze di un territorio troppo vasto e complesso. La proposta del Consiglio, guidata dal consigliere Manganaro, mira a garantire più efficaci servizi e una rappresentanza più vicina ai cittadini. Con questa rivoluzione amministrativa, si apre un nuovo capitolo per l’intera zona sud, puntando a una gestione più snella ed efficiente.

La proposta del Consiglio del I Quartiere è particolare: suddividere la circoscrizione e crearne una nuova portando gli enti periferici del capoluogo da 6 a 7. La delibera è stata ideata dal consigliere Manganaro. Nel testo si legge: "Che il territorio della I Circoscrizione comprende ben 22. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Il Primo Quartiere vuole dividersi in due e far nascere la settima circoscrizione, "Troppi i villaggi della zona sud che non hanno risposte"

