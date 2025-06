Il primo figliogli incubi della maternità fra perdita e futuro

In un contesto segnato da tensioni geopolitiche e riflessioni intime, il primo figlio emerge come simbolo di speranza e incertezza. Tra i sogni di maternità e le paure di perdita, questa figura incarna le sfide di un futuro incerto e le speranze di rinascita. In un mondo in tumulto, la maternità si trasforma in un viaggio tra sogni e incubi, tra desiderio di protezione e paura di perdere.

Nelle ore del nuovo conflitto tra Israele e Iran la prima piazza pesarese, dopo l'apertura di Mostra con La scuola di Daniele Luchetti, ha fatalmente o forse no, una vincitrice .

L’ex corteggiatrice Marta Pasqualato mamma, è nato il primo figlio: “Benvenuto in questa pazza famiglia” - Marta Pasqualato, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è diventata mamma del piccolo Carlo, nato con il suo compagno Nicolò Del Mela.

C’è chi la maternità la vive come una pausa e chi, invece, ne fa il motore per ripartire con più grinta di prima. Giulia Salemi appartiene decisamente alla seconda categoria. Il suo 2025 è ricco novità, tra carriera in ascesa e una nuova avventura come mamma. Vai su Facebook

La depressione perinatale: che cos’è e come intervenire; Come procede la gravidanza di Aurora Ramazzotti: Da quando sono incinta faccio incubi ogni notte; Aurora Ramazzotti e il racconto della gravidanza: «Due pagnotte al posto dei piedi».