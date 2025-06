Il prezzo del gas a 38,2 euro

Il prezzo dei future sul gas è in leggero rialzo (+0,6%) a 38,2 euro al Megawattora in avvio di seduta ad Amsterdam.

Il prezzo del gas in avvio è in calo e sotto i 36 euro - Il prezzo del gas segna una discesa all'avvio, scendendo sotto i 36 euro al megawattora. Al mercato di Amsterdam, punto di riferimento per il settore, i contratti Ttf registrano una flessione dello 0,12%, attestandosi a 35,7 euro.

Il gas chiude in rialzo a quasi 38 euro al Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di luglio guadagnano il 4,75%

Borsa: Europa in rialzo, future Usa positivi, Milano +0,5%; Gas naturale in rialzo ad Amsterdam: future di luglio sopra 36 euro; Borse oggi in diretta | Ftse Mib in chiude in rialzo (+0,9%): salgono A2a e Pirelli, giù Mps. Spread a quota 100.

