Il presidente del CONI Veneto Dino Ponchio fermato 4 mesi dalla Fidal

Il mondo dello sport regionale è sotto shock: Dino Ponchio, presidente del Coni Veneto, è stato sospeso per quattro mesi dalla Fidal a seguito di una decisione ufficiale del Tribunale federale. La sanzione, annunciata il 16 giugno, deriva da un procedimento avviato mesi fa e legato a un libro autobiografico scritto dallo stesso Ponchio. Questa vicenda apre nuovi scenari sul ruolo e l’impegno delle figure di vertice nello sport.

È arrivata la sanzione: quattro mesi di squalifica per Dino Ponchio, attuale presidente del Coni Veneto. Lo ha deciso il Tribunale federale della Fidal nella giornata di lunedì 16 giugno, a conclusione di un procedimento partito mesi fa e che ha avuto come oggetto un libro autobiografico a firma.

