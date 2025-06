Il Premio Hamilton Behind the Camera - Nastri d' Argento 2025 | il vincitore è Paolo Genovese

Il Premio Hamilton Behind the Camera ai Nastri d'Argento 2025 celebra il talento invisibile che dà vita alle grandi pellicole. Partner dei prestigiosi riconoscimenti italiani, Hamilton premia quest'anno Paolo Genovese, il regista di FolleMente, riconoscendo il suo eccezionale contributo dietro la macchina da presa. Un omaggio che mette in luce l’arte nascosta e l’importanza fondamentale della creatività dietro ogni capolavoro cinematografico.

