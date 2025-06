Il premierato? Rischia di svuotare ancora di più il Parlamento | l’allarme dei giuristi in audizione in Parlamento

Il ritorno del premierato all’attenzione parlamentare ha riacceso le preoccupazioni tra i giuristi, che avvertono un possibile svuotamento del ruolo del parlamento. Durante un’audizione informale, esperti di diritto costituzionale hanno criticato duramente la proposta, evidenziando rischi per la centralità delle istituzioni democratiche. Mentre la ministra Alberti Casellati assisteva in disparte, il dibattito si infiamma, lasciando trapelare un inquietante interrogativo: sarà davvero questa la strada giusta per il nostro paese?

Il premierato, finito nel dimenticatoio, ha ripreso il suo iter parlamentare alla Camera dei Deputati, attraverso l’audizione informale di quattro professori di diritto costituzionale. Gli esperti hanno bocciato la riforma davanti lo sguardo della ministra per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Un’audizione avvenuta nel disinteresse, almeno apparente, dei parlamentari del centrodestra: gli unici a fare domande sono stati 4 deputati dell’opposizione. Ha iniziato Tania Groppi, professoressa di istituzioni di diritto pubblico all’Università di Siena che ha definito la riforma “anacronistica” valida, forse, per l’Italia post prima repubblica, afferma la costituzionalista, che sottolinea come “oggi lo scenario sia completamente diverso”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il premierato? Rischia di svuotare ancora di più il Parlamento”: l’allarme dei giuristi in audizione in Parlamento

In questa notizia si parla di: parlamento - audizione - premierato - rischia

Piantedosi e Nordio disertano l’audizione sullo Stato di diritto in Italia al Parlamento Ue: inviati due funzionari - I ministri italiani Carlo Nordio e Matteo Piantedosi hanno disertato l'audizione del Parlamento europeo sullo stato di diritto in Italia, inviando al loro posto due funzionari.

“Il premierato? Rischia di svuotare ancora di più il Parlamento”: l’allarme dei giuristi…; Premierato, l’audizione di Calderisi in Commissione Affari Costituzionali; Appello dei costituzionalisti sull'introduzione del premierato.

Riforme, Ciriani: "Premierato va avanti, vediamo se in Aula entro pausa estiva" - Video - 'Da opposizioni clamore e polemica senza senso' dice all'Adnkronos il ministro per i Rapporti con il Parlamento ... Lo riporta msn.com

Separazione carriere e premierato: riprendono le audizioni alla Camera - Nella settimana successiva, dal 16 al 20 settembre, le audizioni si concentreranno invece sul premierato ... Riporta diritto.it