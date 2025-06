Il portiere dell’Auckland City distribuisce farmaci veterinari e ha preso un congedo non retribuito per partecipare

Il mondo del calcio si trova sotto i riflettori di un nuovo Mondiale per club, sponsorizzato dalla FIFA con grandi ambizioni globali. Tuttavia, tra polemiche e scandali, emergono le prime crepe in questa iniziativa che prometteva innovazione e unità . A mettere in discussione il successo dell’evento sono anche dettagli inattesi, come la vicenda del portiere dell’Auckland City, che ha scelto di prendersi un congedo non retribuito per partecipare. La situazione si fa sempre più intricata.

Il nuovo Mondiale per club targato Fifa e quindi fortemente voluto dal presidente Gianni Infantino (e lanciato con l’ambizione di diventare un torneo planetario sul modello della Coppa del Mondo per nazionali) sta giĂ mostrando crepe vistose (eufemismo). A metterle in luce è anche un articolo pubblicato ieri dal New York Times a firma di Jordan Campbell, che si concentra su uno degli episodi piĂą eclatanti dell’edizione in corso: il clamoroso 10-0 rifilato dal Bayern Monaco ai neozelandesi dell’Auckland City. La cronaca parte dal volto di Conor Trace, portiere 28enne dell’Auckland: sette parate non sono bastate a evitare una goleada storica, e lo stesso Tracey — che nella vita distribuisce farmaci veterinari e ha preso un congedo non retribuito per partecipare al torneo — è finito sotto i riflettori per un clamoroso errore in uscita che ha regalato il nono gol a Musiala. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il portiere dell’Auckland City distribuisce farmaci veterinari e ha preso un congedo non retribuito per partecipare

