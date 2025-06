Il PNRR e le sfide della sostenibilità | i punti di vista sociale ambientale e economico a confronto

Il PNRR italiano, una fondamentale occasione di rilancio e riforma, si avvicina alla fase conclusiva del suo percorso. È il momento di analizzare come questa strategia stia affrontando le sfide della sostenibilità sotto tre prospettive: sociale, ambientale ed economica. Confrontare i punti di vista permette di comprendere se gli sforzi siano equilibrati o se sia necessario un aggiustamento per garantire un futuro più equo e sostenibile.

