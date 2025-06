Il playout della discordia | La Salernitana tra intossicazione e rinvii

Il playout della discordia ha scosso profondamente la stagione della Salernitana, trasformando un momento cruciale in un percorso ad ostacoli. Tra rinvii, ricorsi e un episodio di intossicazione alimentare che ha coinvolto gran parte della squadra, il destino dei granata è stato più incerto che mai. Una vicenda che mette in luce le difficoltà e le tensioni di una squadra alle soglie della salvezza, rendendo il finale ancora più imprevedibile e drammatico.

La stagione calcistica per la Salernitana è stata caratterizzata da eventi drammatici e controversie che hanno reso la sua rincorsa verso la salvezza complessa e, in alcuni momenti, surreale. Il playout che avrebbe dovuto determinare il futuro della squadra granata si è trasformato in un vero e proprio calvario, a causa di rinvii, ricorsi e, soprattutto, di un episodio di intossicazione alimentare che ha colpito un gran numero di calciatori e membri dello staff. Domenica sera, la Salernitana ha affrontato la Sampdoria in una gara decisiva per la permanenza nella. L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it