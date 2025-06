Il Pisa per rinforzarsi pronto a fare la spesa in casa Napoli

Il Pisa si prepara a rinforzarsi e guarda con interesse al mercato napoletano, pronto a fare la spesa in casa Napoli. Con molti obiettivi in vista della prossima stagione, il club toscano punta a quattro talenti partenopei per rafforzare la rosa e competere al massimo livello. La strategia si fa sempre più chiara: trarre il massimo dai giovani e dai calciatori in cerca di nuove opportunità, un'operazione che potrebbe rivoluzionare il futuro dei nerazzurri.

Il neopromosso Pisa interessato a quattro giocatori partenopei. In casa Napoli oltre alle tante trattive per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione densa . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Il Pisa per rinforzarsi pronto a fare la spesa in casa Napoli

In questa notizia si parla di: pisa - casa - napoli - rinforzarsi

Pisa Towers Softball U16: sabato 17 maggio la prima partita in casa a La Cella - Sabato 17 maggio, le Pisa Towers U16 giocheranno la prima partita in casa presso La Cella, continuando il loro percorso nel campionato toscano di softball.

Napoli: fari puntati su Garnacho e Lee Kang-in; Serie A. Napoli: per rinforzare il centrocampo si guarda in casa Lazio; Il Pisa per rinforzarsi pronto a fare la spesa in casa Napoli.

Il Pisa per rinforzarsi pronto a fare la spesa in casa Napoli - In casa Napoli oltre alle tante trattive per rinforzare la rosa in vista della prossima ... Secondo forzazzurri.net

Pisa, non solo Simeone: nel mirino c'è anche Mazzocchi - La squadra toscana ha conquistato la promozione con due giornate d'anticipo, chiudendo una stagione trionfale in Serie B. Lo riporta msn.com