Il pilota-studente Kimi Antonelli dalla Formula 1 ai banchi di scuola Il preside | È stato sempre un ragazzo solare e un punto di riferimento

Kimi Antonelli, il giovane talento italiano che ha conquistato il podio in Formula 1 all'età di 18 anni, ha ora deciso di fare un passo diverso: tornare tra i banchi di scuola. Un gesto che sorprende e ispira, dimostrando che anche le stelle del motorsport possono valorizzare la crescita personale e lo studio. Il preside lo ricorda come un ragazzo solare e un punto di riferimento per tutti. La sua storia è un esempio di passione, dedizione e coraggio.

Andrea Kimi Antonelli rappresenta un caso unico nel panorama sportivo italiano: a soli 18 anni ha conquistato il terzo posto sul podio del Gran Premio del Canada di Formula 1, diventando il terzo pilota più giovane della storia a raggiungere questo traguardo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

L'omaggio del Bologna al pilota Mercedes Kimi Antonelli dopo la vittoria della Coppa Italia FOTO - Il Bologna celebra il giovane talento di Formula 1, Kimi Antonelli, pilota del team Mercedes e accanito tifoso rossoblù, con un omaggio speciale dopo la sua vittoria nella Coppa Italia.

Il pilota-studente, Kimi Antonelli dalla Formula 1 ai banchi di scuola. Il preside: È stato sempre un ragazzo solare e un punto di riferimento; Da dove arriva Kimi Antonelli; Kimi, il primo podio! La prima stagione in F1 di Antonelli fino al terzo posto in Canada.

Kimi Antonelli dal podio di F1 agli esami, "a scuola come tutti" - A Montreal il 'muro dei campioni' non ha infranto la corsa del giovane pilota bolognese verso il primo podio in Formula 1, a rompere un digiuno che per ...

Formula 1 | Verstappen elogia Antonelli: "Velocità naturale e mentalità giusta, lo seguo da anni" - Il primo podio in Formula 1 rappresenta sempre una tappa importante nella carriera di un giovane pilota.