Il piede rimane incastrato nel muletto | gravemente ferito operaio bresciano di 21 anni

Un grave incidente sul lavoro scuote Quinzano d’Oglio: un giovane operaio di 21 anni rimane gravemente ferito dopo che il suo piede si incastra in un muletto mentre manovrava le merci. Questa tragedia riaccende il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, dove ogni giorno si rischiano vite preziose. È giunto il momento di fare davvero di più per prevenire simili incidenti e tutelare chi lavora per il nostro domani.

Quinzano d’Oglio (Brescia), 17 giugno 2025 – Perde il controllo del muletto, che stava manovrando per spostare delle merci, e il piede gli rimane incastrato nel pesantissimo macchinario provocandogli un grave trauma. L’ennesimo infortunio sul lavoro si è verificato questa mattina poco dopo le 10 all’interno dell’azienda “ Savi Asian Food ” di Quinzano d’Oglio, nella zona industriale della cittadina della Bassa Bresciana. Un morto ogni due giorni: l’emergenza continua Chi è la vittima . Vittima un giovane di 21 anni, di origini indiane e impiegato dell’azienda che, secondo quanto riportato dall’Azienda regionale per le emergenze sanitarie, ha subito un gravissimo schiacciamento all’arto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il piede rimane incastrato nel muletto: gravemente ferito operaio bresciano di 21 anni

