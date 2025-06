Il pensionato che ha vinto 35,4 milioni di euro al SuperEnalotto | Non ho dormito per tre notti ma ora so cosa fare

Dopo aver conquistato una somma che ha rivoluzionato la sua vita, Bruno, il pensionato vincitore al Superenalotto, ci ricorda l’importanza di rimanere umili e autentici. Tre notti senza sonno, ma ora una nuova consapevolezza: il vero tesoro non sono i milioni, bensì la serenità e la semplicità di sempre. La sua storia è un esempio di come il cuore possa essere più ricco di qualsiasi cifra.

Sei numeri gli hanno cambiato la vita. O forse no. Perché "voglio continuare a vivere come sempre, rimanendo una persona semplice e umile", dice lui oggi. È il pensionato Bruno, nome di fantasia scelto per tutelare la sua identità, il protagonista della vincita da oltre 35,4 milioni di euro al. 🔗 Leggi su Today.it