Il Pd contro le armi segue l’estremismo di Conte serve un terzo polo autonomo Parla Marcucci

Il PD si schiera nuovamente contro le armi, mantenendo una posizione netta anche in assenza di Elly Schlein. La manifestazione del 21 giugno a Roma segna un momento di coesione tra opposizioni, contro il programma europeo ReArm Europe. Tuttavia, i malumori all’interno dei democratici evidenziano tensioni e divisioni. Marcucci, tra i promotori, chiede un terzo polo autonomo per rispondere alle sfide attuali. La questione rimane aperta, segnando un passo importante nel panorama politico italiano.

Anche il Pd, per la seconda volta e nonostante l’assenza di Elly Schlein (che sarà alla riunione delle famiglie politiche europee di centrosinistra Verdi e Socialisti) ha deciso di aderire alla manifestazione contro il riarmo. Le opposizioni si danno appuntamento il 21 giugno a Roma per dire no al programma europeo ReArm Europe. I malumori in casa dem sono sempre più evidenti, così come, a detta di Andrea Marcucci, ex senatore e fra i promotori del partito Liberaldemocratico assieme a Luigi Marattin “il Pd è sempre di più il partito di Schlein. Non mi sembra che ci sia più lo spazio per chi viene da radici culturali diverse da quelle sinceramente gruppettare che esprime la segretaria”. 🔗 Leggi su Formiche.net