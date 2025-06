Il Partito Democratico di Civitella a sostegno del Comune per il ripristino del servizio prelievi

Il Partito Democratico di Civitella si schiera con forza a fianco della comunità locale, sostenendo il ripristino del servizio prelievi presso la Casa della Salute. In un momento in cui l’accessibilità ai servizi sanitari è fondamentale, il PD applaude l’impegno dell’amministrazione comunale nel trovare rapidamente soluzioni efficaci. La salute dei cittadini rimane una priorità assoluta, e insieme possiamo fare la differenza per un domani più sicuro e sereno.

Riceviamo e pubblichiamo dal Partito Democratico di Civitella. "In merito alla recente chiusura del box prelievi presso la nostra Casa della Salute, il Partito Democratico di Civitella esprime pieno sostegno all'amministrazione comunale, che si è prontamente attivata per trovare soluzioni.

