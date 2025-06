Il parco di Romano Silva Omaggio al grande studioso

figura di straordinario valore culturale e umano. La cerimonia ha celebrato non solo la sua eredità intellettuale, ma anche il suo spirito passionale che ha ispirato generazioni e arricchito il patrimonio storico e artistico della nostra comunità, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti i presenti.

Grande emozione ieri mattina alla cerimonia di intitolazione dell’ area verde di San Marco alla figura di Romano Silva, noto e appassionato storico dell’arte, medievista, musicologo e tra i fondatori dell’Istituto Storico Lucchese morto nel 2011. Un momento toccante al quale hanno partecipato anche tanti amici, familiari, ex allievi, colleghi e rappresentanti delle istituzioni, tutti riuniti per rendere omaggio a una figura di straordinario spessore umano e culturale, profondamente radicata alla città di Lucca. Alla cerimonia, oltre alla moglie Carla e al figlio Luca visibilmente commossi, erano presenti anche il sindaco Pardini, l’assessore Moreno Bruni, Federico Favali del Lions Club "Lucca Le Mura", Marco Paoli dell’Accademia Lucchese, Pietro Fazzi – ex primo cittadino e promotore dell’iniziativa – e Iacopo Lazzareschi Cervelli dell’Istituto Storico Lucchese, che ha ricordato con affetto il suo "maestro". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il parco di Romano Silva. Omaggio al grande studioso

In questa notizia si parla di: silva - romano - omaggio - parco

I CONCERTI DA GIUGNO A SETTEMBRE Biglietti in vendita su VivaTicket e alla Tabaccheria Stolzi in via Roma 58 a Grosseto (infoline: 333 5372994) DOMENICA 22 GIUGNO ore 21.15, Granaio Lorenese, Parco della Maremma Omaggio a Morricon Vai su Facebook

Il parco di Romano Silva. Omaggio al grande studioso; Serate a Minturnae: musica, teatro e danza nel Teatro Romano; Silvia Romano, l’affondo di Salvini: «É chiaro che nulla accade gratis...».

Intitolata a Romano Silva l’area a verde pubblica di San Marco - Cerimonia questa mattina (16 giugno) alla presenze dei rappresentanti del Comune, dei familiari e dei promotori ... Come scrive luccaindiretta.it

Parco Trotter, così nascono le Silvia Romano - la sua passione per gli altri e per la cooperazione Silvia Romano, la ragazza rapita il 20 novembre 2018 in Kenya. Scrive vita.it