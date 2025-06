Il Papa torna a Castel Gandolfo Dal 6 al 20 luglio e poi per l’Assunta

Dal 6 al 20 luglio, e poi in occasione dell’Assunta, il Papa fa ritorno a Castel Gandolfo, la storica residenza estiva dei Papi. Un momento speciale che riaccende i ricordi di un luogo simbolo di pace e spiritualità, pronto ad accogliere il Santo Padre per un soggiorno significativo. Seguite con noi questa visita, ricca di tradizione e significato, e scoprite cosa rende così unico il ritorno del Papa a Castel Gandolfo.

Il Papa torna ad abitare Castel Gandolfo. Nel pomeriggio di domenica 6 luglio leone 14esimo si trasferirà per 15 giorni nella storica residenza estiva delle ville Pontifice. Lì anche per l'Assunta. Servizio di Cristiana Caricato TG2000.

Contrariamente a Bergoglio – che rimaneva a Santa Marta anche a Ferragosto – Papa Leone XIV soggiornerà a Castel Gandolfo per sfuggire al caldo e all'afa romana Vai su Facebook

