Il Papa alla Cei | La dignità umana rischia essere dimenticata

Il Papa si rivolge ai membri della CEI, sottolineando come le innovazioni tecnologiche e i social media stiano ridefinendo la nostra percezione dell'umanità. In un’epoca di rapidi cambiamenti, rischiamo di dimenticare la dignità umana, pilastro fondamentale della nostra esistenza. È un richiamo a riflettere e a riaffermare i valori che rendono l’uomo unico e inviolabile nel cuore di questa rivoluzione digitale.

Prima udienza con l'episcopato guidato dal cardinale Zuppi: "L'intelligenza artificiale, le biotecnologie, l'economia dei dati e i social media stanno trasformando profondamente la nostra percezione e la nostra esperienza della vita".

