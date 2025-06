Il panificio-pasticceria con scarafaggi sporcizia e topi nella farina | bloccati 450 quintali di alimenti

Una scoperta scioccante scuote il mondo della panificazione. I NAS di Parma hanno intercettato un laboratorio di panificazione in condizioni igieniche disastrose, con scarafaggi, topi e polvere di sporcizia che infestavano la farina, bloccando 450 quintali di alimenti potenzialmente pericolosi. Un episodio che mette in luce l’importanza di controlli rigorosi per garantire sicurezza e qualità alimentare. La tutela dei consumatori resta una priorità assoluta.

Sporcizia diffusa e topi nella farina: questo lo spettacolo che si è presentato agli occhi dei Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità ) di Parma. I carabinieri hanno eseguito un'ispezione igienico-sanitaria in un laboratorio di panificazione, rilevando carenze igienico sanitarie dovute alla.

Con l'arrivo dell'estate, la sicurezza alimentare diventa ancora più cruciale. I Carabinieri del Nas di Parma hanno intensificato i controlli per garantire qualità e igiene, scoprendo gravi irregolarità in un panificio pasticceria: scarafaggi, topi e 460 quintali di alimenti bloccati.

