il palazzo del sonno si sveglia uffici e appartamenti vip scatta la maxi operazione

Firenze si prepara a risvegliarsi con un'operazione senza precedenti: il “Palazzo del Sonno”, simbolo della città, torna nelle mani italiane grazie a una maxi operazione immobiliare. Dopo anni di inserimenti stranieri nel mercato locale, questa azione segna un punto di svolta, riaffermando il valore e l’identità di un patrimonio che è parte integrante della storia toscana. La vicenda promette di rivoluzionare il panorama immobiliare fiorentino, mantenendo intatta la sua anima e il suo fascino.

Firenze, 17 giugno 2025 – Nonostante l’interesse di grandi gruppi internazionali, il “Palazzo del Sonno” di Firenze resta in mani italiane, perfino toscane. Ed è un aspetto affatto scontato, considerato lo shopping immobiliare degli ultimi anni in città con pezzi di storia passati a proprietà straniere. Dietro all’ operazione immobiliare – del valore di alcune decine di milioni di euro – c’è una società di Prato, la Bos Srl, partecipata equamente da Oktò di Bruno Berti e Ovidio Viti (che nella città laniera si sta occupando di importanti recuperi come quella dell’ex liceo Copernico di via Costantini e l’ex lanificio Rosalinda, a Viaccia) e da Sbs di Sauro Bigagli. 🔗 Leggi su Lanazione.it