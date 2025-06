Il Paese degli ayatollah è rimasto isolato Pechino resta alla finestra

In un mondo in rapido mutamento, il “paese degli ayatollah” si trova sospeso tra alleanze e interessi geopolitici, mentre Cina e Pakistan muovono le loro pedine su uno scacchiere complesso. La diplomazia internazionale si gioca tra silenzi strategici e dichiarazioni di facciata, lasciando intravedere un equilibrio fragile e in continua evoluzione. Scopriamo come questi intrecci influenzeranno il futuro della regione e oltre.

Il Pakistan si schiera esplicitamente con l'Iran, mentre la Cina si defila e punta a un appoggio solo a parole: pesa l'interesse a rafforzare i rapporti con i sauditi.

Israele bombarda l’Iran. E ora? “Tel Aviv vuole un Paese senza ayatollah per avere un alleato” - Tensione alle stelle tra Israele e Iran: le recenti operazioni militari di Tel Aviv hanno acceso un nuovo fronte nel Medio Oriente, sollevando domande cruciali sul futuro della regione.

