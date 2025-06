Il padre italiano separato dalla sua famiglia per colpa della Brexit

Una famiglia italo-britannica si trova intrappolata in un incerto limbo burocratico, vittima delle nuove regole migratorie imposte da Londra dopo la Brexit del 2020. Tra sogni, speranze e difficoltà quotidiane, Matteo Ricci, sviluppatore informatico, si vede costretto a vivere lontano dai propri cari, combattendo contro un sistema che minaccia di spezzare il loro legame. Una storia che evidenzia le conseguenze umane di decisioni politiche storiche.

Una famiglia italo-britannica vive in un limbo burocratico per colpa delle nuove regole migratorie imposte da Londra dopo la Brexit, l'uscita dall'Unione europea finalizzata nel 2020. Secondo le attuali norme, lo sviluppatore informatico Matteo Ricci non può risiedere nel Regno Unito con la sua.

Lei britannica, lui italiano e tre figli: la storia della famiglia di Perugia separata dalla Brexit - Nel 2010 sposa Matteo Ricci e hanno tre figli. msn.com scrive

