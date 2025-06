Il nuovo direttore generale della Gesap restano in corsa in tre | ecco nomi

Il futuro della Gesap si fa sempre più interessante: tre nomi emergono come principali candidati alla guida dell’azienda, scelti tra i venti che hanno risposto all’avviso. La commissione incaricata di valutare i profili ha stretto il cerchio, portando a una sfida decisiva per il Consiglio d’amministrazione. Chi sarà il nuovo volto di Gesap? Restate con noi per scoprire gli sviluppi di questa importante scelta strategica.

Sul nuovo direttore generale di Gesap si restringe a tre il campo dei papabili. La commissione chiamata a valutare i profili dei venti candidati che hanno presentato domanda, come da bando, ha selezionato la terna da sottoporre al Consiglio d'amministrazione: secondo le indiscrezioni di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Il nuovo direttore generale della Gesap, restano in corsa in tre: ecco nomi

