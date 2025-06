Il nuovo direttore generale della Gesap restano in corsa in tre | ecco i nomi

Il futuro di Gesap si fa più chiaro: il cda sta valutando i tre candidati finalisti, scelti tra venti ambiziosi professionisti pronti a guidare l'azienda verso nuove sfide. La selezione, frutto di un'attenta analisi, promette di portare innovazione e leadership strategica. Resta da scoprire chi tra loro avrà il gradimento del Consiglio: il nome del prossimo direttore generale sarà rivelato a breve, segnando un importante passo avanti per la gestione futura dell'ente.

Sul nuovo direttore generale di Gesap si restringe a tre il campo dei papabili. La commissione chiamata a valutare i profili dei venti candidati che hanno presentato domanda, come da bando, ha selezionato la terna da sottoporre al Consiglio d'amministrazione: secondo le indiscrezioni di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Il nuovo direttore generale della Gesap, restano in corsa in tre: ecco i nomi

