il nuovo campionato completato il quadro della prossima d

il Monastir e dal Castelnuovo Vomano, il panorama del calcio dilettantistico italiano si arricchisce di nuove sfide e storie da raccontare. Con 165 societĂ pronte a impegnarsi nel prossimo campionato di quarta categoria, il futuro promette emozioni e sorprese. Le riammissioni in Serie C di Pro Patria e Caldiero Terme completano il quadro, segnando un momento di grande fermento nel mondo del calcio amatoriale e professionistico.

Le finali dei play off nazionali di Eccellenza hanno visto salire in Serie D Monastir, Castelnuovo Vomano, Leon, Real Normanna, Scanzorosciate, CittĂ di Gela e Cannara (che probabilmente finirĂ nel Girone E): è così completo il quadro delle 165 societĂ che hanno diritto a iscriversi al prossimo campionato di quarta categoria. Con le riammissioni in Serie C di Pro Patria e Caldiero Terme, a colmare le caselle lasciate vuote rispettivamente da Lucchese e Brescia, il numero scenderĂ a 163. Visto che la volontĂ della Lnd è di tornare a 162, per poter comporre 9 gironi da 18, il primo club che non si iscriverĂ non sarĂ sostituito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net