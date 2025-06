Il nostro porto come Genova per i concerti

Il nostro porto si trasforma in un palcoscenico all’aperto, pronto a diventare il cuore pulsante dell’estate anconetana. Come a Genova con i suoi concerti, anche Ancona mira a creare un luogo simbolo di musica e cultura, offrendo spettacoli di qualità in un ambiente affascinante. La visione dell’assessore Eliantonio è chiara: spazio libero per concerti indimenticabili che catturino l’anima della città e attraggano visitatori da ogni dove.

"Il porto deve diventare il luogo simbolo dell’estate anconetana e punto ideale per concerti di qualità". Lo ha detto ieri durante la seduta della commissione dedicata ad alcune provvidenze per i concerti di fine luglio all’Arena sul Mare l’assessore ai Grandi Eventi Angelo Eliantonio: "La visione è stata quella di voler spostare alcuni traghetti dalle banchine del Porto Antico a quelle ex silos, dalla 19 alla 21, così da poter liberare spazi da dedicare alla città e ai visitatori con concerti e iniziative – ha detto Eliantonio menzionando il progetto dello spostamento pianificato dalle precedenti Autorità portuale e amministrazione comunale – Quest’anno abbiamo un primo tassello dopo un’estate 2024 complicata, ma pianificando per tempo potremmo fare grandi cose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Il nostro porto come Genova per i concerti"

