Il noleggio operativo | il nuovo venture capital per i settori strategici del Made in Italy

il credito tradizionale è spesso lento e inaccessibile, il noleggio operativo si configura come il nuovo venture capital che rivoluziona il panorama italiano. Queste soluzioni innovative permettono alle aziende di accedere rapidamente a tecnologie all’avanguardia senza pesare sui propri bilanci, accelerando l’innovazione e rafforzando la competitività del Made in Italy. Un’opportunità cruciale per mantenere il passo con i mercati globali e rilanciare il settore industriale nazionale.

Dall’intelligenza artificiale all’automazione, passando per agritech, foodtech, cleantech, energia, lifescience, healthcare, spacetech, mobility, infratech, proptech, hospitality e industrytech: sono questi i comparti strategici su cui si gioca la competitività industriale del Paese. Settori in cui disporre rapidamente di tecnologie e impianti avanzati è essenziale per restare sul mercato. In un contesto in cui il credito tradizionale è selettivo e strumenti come venture capital e private debt restano riservati a una minoranza, cresce l’interesse per un’alternativa operativa, flessibile e industriale: il noleggio operativo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

