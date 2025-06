Il Negroni è un drink razzista Pordenone rissa sfiorata al bar

L'ultima polemica al bar Primavera di Pordenone ha acceso un acceso dibattito sul celebre Negroni, accusato da alcuni di essere offensivo e razzista. La discussione, sfociata in un malinteso, ha rischiato di trasformarsi in una rissa tra giovani coinvolti. Le due ragazze presenti hanno prontamente intervenuto per calmare gli animi e riportare la situazione alla calma, dimostrando come il dialogo possa superare le incomprensioni.

L'ultima follia woke è andata in scena al bar Primavera di Pordenone. Pomo della discordia il cocktail "Negroni", storico cavallo di battaglia di molti bartender. Secondo un gruppo di ragazzi stranieri, infatti, il nome del cocktail sarebbe offensivo e razzista. La situazione è presto degenerata quando sono intervenuti altri ragazzi coi quali sarebbero volate parole grosse. Le due ragazze presenti alla discussione sono intervenute per sedare gli animi e la situazione è poi tornata alla «quasi» normalità solo grazie alla barista Graziella Piccolo che ha evitato il peggio.

