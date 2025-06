Il Negroni è razzista la cultura woke non risparmia nemmeno lo spritz | rissa a Pordenone

Negli ultimi tempi, anche un semplice aperitivo come il Negroni o lo spritz diventa terreno di discussioni accese e polemiche alimentate dalla cultura woke. A Pordenone, una rissa scoppiata il 16 giugno mette in luce come certi simboli quotidiani siano ormai al centro di controversie sociali, anche quando il motivo è sorprendentemente banale. La questione del Negroni razzista: un episodio che scuote l’Italia e invita a riflettere sui limiti delle interpretazioni moderne.

Anche il Negroni, il famoso aperitivo dal quale si ricava lo spritz, finisce sotto la scure della cultura woke, con una quasi rissa, per come riporta Il Giornale, avvenuta il 16 giugno in Friuli, a Pordenone. La bevanda sarebbe intrinsecamente razzista per un semplice, incredibile motivo: riporta la parola Negro. Il Negroni e la rissa di Pordenone. Secondo quanto scrive il quotidiano milanese, “tutto è iniziato con una semplice ordinazione del Negroni. Tanto è bastato a scatenare la tensione tra i due gruppi presenti al bar Primavera di Pordenone. Alcuni ragazzi di origine stranieri hanno ritenuto “ offensiva e razzista ” la denominazione del cocktail”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Il Negroni è razzista”, la cultura woke non risparmia nemmeno lo spritz: rissa a Pordenone

