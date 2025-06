il museo del tessuto annuncia due eventi top alla fortezza da basso

Il Museo del Tessuto di Prato si prepara a un weekend indimenticabile, portando il suo spettacolo alla Fortezza da Basso di Pitti Uomo. In occasione del 50° anniversario, due eventi esclusivi tra abiti iconici, video e documenti storici celebrano le leggende della moda: Azzedine Alaïa e Cristobal Balenciaga. Un viaggio nel passato che rende omaggio a due geni, pronti a sorprendere e ispirare anche le nuove generazioni di appassionati.

Sarà il palcoscenico ddi Pitti Uomo, alla Fortezza da Basso, per annunciare due importanti eventi del Museo del Tessuto di Prato, che celebra il suo 50° anniversario. E lo fa con un percorso tra abiti, video e documenti originali, allestiti negli spazi industriali dell’ex Fabbrica Campolmi, dedicato a due grandi protagonisti della storia della moda: Azzedine Alaïa (Tunisi, 1935 – Parigi, 2017) e Cristobal Balenciaga (Getaria, Spagna, 1985 – Jàvea, Spagna, 1972). In autunno, arriverà per la prima volta in Italia al Museo di Prato, con un percorso completo che sarà accompagnato da numerosi abiti, documenti originali e video realizzati per la mostra, che mette a confronto la creatività dei due stilisti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net