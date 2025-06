Il murales racconta Cpr | Rigeneriamo gli scarti

Il murale racconta CPR: rigeneriamo gli scarti, trasformando un perimetro in una tela vibrante di significato. Un racconto visivo che promuove riutilizzo, economia circolare e rispetto per il pianeta. Inaugurato ieri alla sede di CPR System a Gallo da Andrea Artosi e Luca Vallese, l’opera simboleggia un impegno concreto verso un futuro sostenibile. Questo progetto vuole ispirare tutti noi a vedere negli scarti un’opportunità di rinascita e cambiamento.

Un perimetro che si fa tela e un racconto visivo che parla di riutilizzo, economia circolare e rispetto per l’ambiente. È stato inaugurato ieri alla sede di CPR System a Gallo, il nuovo murales perimetrale realizzato da Andrea Artosi e Luca Vallese, urban artist in occasione dell’Assemblea dei Soci Centro-Nord Italia della cooperativa. L’opera, che abbraccia simbolicamente la sede, nasce con l’obiettivo di tradurre in linguaggio visivo, attraverso l’Arte urbana, il claim dell’azienda: ’Insieme creiamo valore’. L’opera racconta un’evoluzione circolare — e dunque ripetibile — in cui ciò che inizialmente appare come uno scarto si trasforma, grazie all’intervento dell’uomo in armonia con la Natura, in qualcosa di nuovo e rigenerato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it