il murale dei ricordi festa a stelle e strisce

Nel cuore del parco dello sport di via San Rocco, un murale celebra il trionfo storico della nazionale americana ai Mondiali del 1950, un ricordo che unisce passato e presente, tra radici culturali e passioni condivise. Accanto, una targa onora il monumento al minatore e uno spazio dedicato ad Herrin arricchisce la nostra toponomastica. Tra due mesi, un annullo filatelico sarà esposto al Museo Storico della Comunicazione di Roma, testimoniando l’importanza di questi momenti nel nostro patrimonio storico.

Un murale nel parco dello sport di via San Rocco, che ricorda la vittoria conseguita dalla nazionale americana ai Mondiali del 1950 contro la fortissima Inghilterra (dove giocavano figli e nipoti degli immigrati cuggionesi), una targa con l’immagine del monumento al minatore, uno spazio nella toponomastica cittadina dedicata ad Herrin e un annullo filatelico che tra due mesi verrà depositato al Museo Storico della Comunicazione di Roma, dove è custodita la collezione storico postale degli annulli filatelici. Tutto questo resterà delle giornate dedicate alla "costruzione dei ricordi", quelle in cui – in questo fine settimana – ha visto la presenza a Cuggiono di una quarantina di persone giunte dell’America. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it