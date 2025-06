Il Movimento Consumatori Toscana | Altro che flash mob servono fatti I pendolari sono stanchi delle passerelle

Il Movimento Consumatori Toscana denuncia con forza l’ennesimo gesto simbolico dei sindaci del Valdarno, un flash mob che non basta più. I pendolari sono stanchi di passerelle e promesse vuote: ciò che serve sono azioni concrete per risolvere i problemi di una rete ferroviaria ormai allo stremo. È arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti, perché il diritto a un servizio efficiente non può aspettare.

Arezzo, 17 giugno 2025 – Il Movimento Consumatori Toscana esprime profondo sconcerto per l’ennesima iniziativa simbolica messa in scena dai sindaci del Valdarno: un flash mob per “solidarietà” ai pendolari, ormai esasperati da anni di disagi, ritardi, soppressioni e minacce di deviazioni sulla linea lenta. Non ci servono flash mob. Ci servono treni. Puntuali. Affidabili. Efficienti. Ci rivolgiamo in particolare alla Regione Toscana: basta parole, basta teatrini. Il tempo delle scenette è finito. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Movimento Consumatori Toscana: “Altro che flash mob, servono fatti. I pendolari sono stanchi delle passerelle”

