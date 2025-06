Il monsignore di Leonardo l’Ambrosiana e quei giapponesi incantati oggi come quattro secoli fa

Il monsignore Alberto Rocca, custode delle meraviglie artistiche e storiche di Milano, ci conduce in un viaggio nel tempo, tra capolavori di Leonardo e incantamenti giapponesi ancora vivi come quattro secoli fa. La sua passione e sapienza illuminano il patrimonio milanese, rivelandoci come il passato e il presente si fondano in un eterno dialogo. Un racconto che ci invita a scoprire le radici profonde di una cittĂ ricca di fascino e tradizione.

MILANO – Se chiediamo a monsignor Alberto Rocca, nato a Busto Arsizio, di confermarci che è milanese, risponde con un sorriso educato: "Ininfluente precisarlo, qui, in Sala della Rosa all'Ambrosiana ". Infatti, essere dottore della Veneranda Biblioteca Ambrosiana e attuale direttore della Pinacoteca Ambrosiana, oltre che canonico effettivo del Capitolo Metropolitano del Duomo di Milano (abitando quindi in piazza Duomo) è abbastanza denso di significato. "Mi lasci però anche dire che amo molto Milano, grato di far parte di due realtĂ ambrosiane per eccellenza: accanto all'arcivescovo, nella liturgia quotidiana, e al lavoro nella piĂą antica biblioteca pubblica d'Europa e nel piĂą antico museo di Milano".

