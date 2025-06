Il mondo è impazzito Speculaci il primo spot creato dall’AI arriva in tv | È il 90% in meno del solito ed è diventato subito virale

Il mondo corre veloce, e ora anche la pubblicità si trasforma grazie all’Intelligenza Artificiale. Il primo spot generato da AI, costato pochissimo e trasmesso in TV, ha catturato l’attenzione di milioni: tra scene bizzarre e immagini sorprendenti, “Il mondo è impazzito. Speculaci” diventa un vero e proprio fenomeno virale. Ma cosa significa tutto questo per il futuro della comunicazione? La risposta sta proprio dietro l’angolo.

È arrivato il primo spot pubblicitario creato con l’Intelligenza Artificiale ed è costato pochissimo. A lanciarlo sui canali tv statunitensi è il sito di scommesse Kalshi. “Il mondo è impazzito. Speculaci ” echeggia lo slogan nel ritmo frenetico di tante persone bizzarre, tra un tizio che fa il bagno in una piscina piena di uova e un alieno che ingurgita in un istante un boccale di birra. Spot che è diventato virale e che, a detta dei committenti, è stato realizzato in pochi giorni, grazie al sistema Veo3, l’AI di Google. La regia è di tal PJ Accetturo, giovane regista esperto di sistemi AI, videogame e nuove creazioni audiovisive tra innovazione e tradizione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it