Il mondo di Mohamed morto a Bilancino | Solare e generoso 10 giorni fa la festa di compleanno

Il mondo di Mohamed, un bambino solare e generoso, si è improvvisamente spento a soli dieci anni, proprio nel giorno in cui festeggiava il suo compleanno. La sua breve vita, colorata di gioia e innocenza, è stata tragicamente interrotta durante una gita al lago di Bilancino, una perdita che lascia sgomento e dolore nella comunità di Sesto Fiorentino. La sua storia ci invita a riflettere sull’importanza della sicurezza e dell’amore di cui ha sempre circondato.

Sesto Fiorentino (Firenze), 17 giugno 2025 – Aveva compiuto 10 anni da appena dieci giorni Mohamed quando la sua vita è finita tragicamente, due giorni fa, in quello che avrebbe dovuto essere un giorno di festa con la famiglia. Una gita per cercare un po’ di refrigerio nel lago di Bilancino che, invece, si è trasformata in una trappola. Ieri mattina la notizia della morte per annegamento del piccolo Mohamed Erraji (e non Amin Hidda come inizialmente riportato) è deflagrata come una bomba a Sesto dove la famiglia, di origine marocchina, vive ed è ben inserita nel contesto sociale. Il bambino abitava con i genitori e i due fratelli più piccoli, uno di sette e uno di due anni, in un complesso di edilizia residenziale pubblica nell’area della Zambra, zona Sud Ferrovia. 🔗 Leggi su Lanazione.it