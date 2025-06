Il Moige premia il Ministero del Lavoro per la campagna sulla Giornata dell’Ascolto dei Minori

Il Moige premia il Ministero del Lavoro per la sua campagna dedicata alla Giornata dell’Ascolto dei Minori, un riconoscimento che sottolinea l’impegno istituzionale nella tutela e sensibilizzazione dei più giovani. Maria Teresa Bellucci, vice Ministro, ha espresso orgoglio per questo importante traguardo, che rafforza l’importanza di dialogo e ascolto in ambito sociale. Un passo fondamentale verso un futuro più attento alle esigenze dei minori...

Maria Teresa Bellucci, vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha annunciato con orgoglio il conferimento di un importante riconoscimento al Ministero da parte del Moige – Movimento Italiano Genitori. Il premio, assegnato nella categoria "Comunicazioni istituzionali", celebra l'efficacia e la sensibilità dimostrate nella campagna realizzata in occasione della prima Giornata Nazionale dell'Ascolto dei Minori, svoltasi il 9 aprile scorso. «Un riconoscimento che ci emoziona e ci sprona – ha commentato Bellucci – a portare avanti l'impegno del Governo Meloni ad ascoltare i più giovani, a esserci e a camminare al loro fianco per valorizzare i sogni e riconoscere i bisogni».

In questa notizia si parla di: moige - ministero - lavoro - campagna

Il @Moige_genitori ha consegnato al Ministero del Lavoro un premio per la campagna realizzata in occasione della prima Giornata Nazionale dell'Ascolto dei Minori. Lo spot è stato definito "piccolo capolavoro di sensibilità e consapevolezza".

