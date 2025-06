Il modello Vienna Tokyo e Copenhagen per Avellino di notte

Avellino si prepara a brillare sotto le stelle con il nuovo Piano dell’Economia e Cultura della Vita Notturna, ispirato ai modelli di Vienna, Tokyo, Copenhagen e Bologna. Un progetto ambizioso che mira a valorizzare la notte come momento di socialità, sicurezza e crescita economica, trasformando la città in un polo di creatività e benessere. Sono le basi per un futuro vibrante e sostenibile, e tutto inizia ora: perché la notte di Avellino sta per cambiare volto.

Tempo di lettura: 2 minuti Il modello Vienna e Tokyo per la mobilità, Copenhagen per l’ambiente, Bologna per la creatività, affinché Avellino promuova una cultura della notte nella cornice della socialità, della sicurezza, del benessere e della crescita delle attività commerciali. Muove da queste basi il Piano dell’Economia e cultura della vita notturna promosso dall’assessore alle attività produttive, Alberto Bilotta, e presentato in conferenza stampa insieme al sindaco Laura Nargi e a referenti di associazioni di categorie e attività commerciali cittadine. “ Puntiamo a mettere in campo azioni utili per governare gli eventi che si sviluppano in particolare durante le ore serali – spiega Bilotta- al contempo riorganizzando in maniera più ampia i distretti del commercio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il modello Vienna, Tokyo e Copenhagen per Avellino di notte

In questa notizia si parla di: modello - vienna - tokyo - copenhagen

il Tuo Weekend in Europa 2025 PRENOTA ADESSO TUA VACANZA AD UN PREZZO IMBATTIBILE PARIGI LONDRA MADRID BUDAPEST VIENNA PRAGA LISBONA COPENHAGEN EDINBURGO INFO & PRENOTAZIONI 33310883 Vai su Facebook

Il modello Vienna, Tokyo e Copenhagen per Avellino di notte; Tokyo è la città con la maggior reputazione al mondo; I migliori ristoranti italiani nel mondo per il Gambero Rosso.

Modello Copenhagen - Copenhagen è la prima città al mondo per l'uso della bicicletta, si contende questo primato con Utrecht e Amsterdam. Come scrive welfarenetwork.it