Il mio ritardo? Colpa dei treni fate qualcosa | botta e risposta tra il costituzionalista e il deputato di Forza Italia

Tra le continue agitazioni dei treni e l'eco nelle aule parlamentari, si apre un dibattito acceso tra il costituzionalista e il deputato di Forza Italia. L’ennesima giornata di caos sfiora Montecitorio, mettendo in luce le criticità di un sistema sotto pressione. Quando il professore Staiano arriva in ritardo e si scusa, il presidente Pagano minimizza, sollevando una questione più grande: è davvero colpa del personale o di un sistema che non funziona?

Botta e risposta alla Camera dei deputati durante le audizioni informali in commissione Affari Costituzionali. L’ ennesima giornata di caos dei treni arriva fino a dentro Montecitorio. Uno degli esperti auditi oggi, Sandro Staiano, professore di diritto costituzionale presso l’UniversitĂ Federico II di Napoli, è in ritardo. Quando arriva si scusa. Il presidente della Commissione, il forzista Nazario Pagano minimizza: “Non è colpa sua, sappiamo che c’è un po’ di traffico”. “No – ribatte Staiano – ci sono i treni soppressi. Lo dico al decisore politico perchĂ© prenda qualche determinazione”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il mio ritardo? Colpa dei treni, fate qualcosa”: botta e risposta tra il costituzionalista e il deputato di Forza Italia

In questa notizia si parla di: ritardo - treni - botta - risposta

Uomo investito sui binari a Trani, disagi sulla linea Pescara-Bari: treni in ritardo fino a 200' - Oggi, un tragico incidente a Trani ha causato disagi significativi sulla linea Pescara-Bari, con treni in ritardo fino a 200 minuti.

Botta e risposta tra Del Toro e Carapaz Chi ha piĂą responsabilitĂ per la tappa del Colle delle Finestre? Vai su Facebook

“Il mio ritardo? Colpa dei treni, fate qualcosa”: botta e risposta tra il costituzionalista e il…; I ritardi dei treni scatenato il botta e risposta tra Salvini e Renzi; Il botta e risposta tra Salvini e Renzi che attacca: Buffone, perché non ti dimetti?.

Ritardi treni, botta e risposta social tra Salvini e Renzi - Botta e risposta social tra il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, e il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, dopo i disagi degli ultimi giorni nella circolazione dei treni in Italia. Secondo msn.com

Botta e risposta Salvini-Pd: “Cresciuta la puntualità dei treni”. “Nega la realtà, disservizi non siano la normalità” - tempi previsti e abbiamo registrato un numero di treni in circolazione al massimo storico”. Da ilfattoquotidiano.it