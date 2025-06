Il mio obiettivo è di far crescere il reparto confidando in nuovi investimenti

Con entusiasmo, diamo il benvenuto a Marco di Gregorio, il nuovo responsabile della UOSD di Oculistica dell’Ospedale di Piove di Sacco. A 46 anni, con una consolidata esperienza nel settore, Marco si impegna a far crescere il reparto attraverso nuovi investimenti e innovazioni. La sua leadership promette un futuro brillante, all’insegna di eccellenza e progresso.

E’ Marco di Gregorio il nuovo responsabile della Unità Operativa Semplice di Oculistica a valenza dipartimentale (UOSD) dell’Ospedale di Piove di Sacco. Quarantasei anni, nato a Castelfranco Veneto, vanta già alle sue spalle una notevole esperienza in tutti i principali ambiti dell’Oculistica. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - «Il mio obiettivo è di far crescere il reparto confidando in nuovi investimenti»

In questa notizia si parla di: obiettivo - crescere - reparto - confidando

"Ora la Lebole è in buone mani". Obiettivo? Far crescere la zona. Sindaco: noi a fianco di Bertelli - Ora la Lebole è in buone mani, con l’obiettivo di rafforzare la zona e sostenere il sindaco. Noi siamo al fianco di Bertelli, mantenendo sempre il rispetto del bon ton istituzionale, perché "c’è un’operazione in corso e la riservatezza è d’obbligo".

«Il mio obiettivo è di far crescere il reparto confidando in nuovi investimenti».

Donano duemila euro all’ematologia. L’obiettivo è far crescere il reparto - che ora andranno a sostenere il progetto del Grade "Facciamo crescere la nostra squadra del Core", che ha l’obiettivo di sostenere l’aggiunta di 6 nuovi posti letto nel reparto di Ematologia ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it