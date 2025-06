Il mio naso sembra un garage a due posti Lo copro quando cammino in mezzo alla gente e non voglio farmi riconoscere | l’ironia di Kevin Bacon

Kevin Bacon, col suo caratteristico sarcasmo, ha espresso la sua delusione per la cancellazione di “The Bondsman”, serie horror-comedy di Prime Video. L’attore, noto per la sua energia e simpatia, si è lasciato andare a un commento sincero sui social, sottolineando quanto abbia apprezzato interpretare Hub Halloran. La notizia ha colto di sorpresa i fan e lui stesso, lasciando il pubblico desideroso di sapere cosa riserverà il futuro.

Kevin Bacon nei giorni scorsi è rimasto sconcertato alla notizia che la serie horror-comedy di Prime Video “The Bondsman”, uscito il 3 aprile scorso e di cui è protagonista, non sarà rinnovata per la seconda stagione. Così in un messaggio affidato a Instagram si è sfogato: “Sono davvero deluso che The Bondsman non tornerà per una seconda stagione. Mi è piaciuto tantissimo mettermi nei panni di Hub Halloran, lavorare a quella serie con così tante persone talentuose. Vorrei potervi dare una spiegazione, ma onestamente non ce l’ho. A tutti quelli che l’hanno vista e che hanno scritto così tanti commenti gentili (e siete stati in tanti) voglio solo dire grazie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it