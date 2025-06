il ministro valditara ha vietato i cellulari anche alle scuole superiori

Il ministro Valditara ha preso una decisione che sta facendo discutere: vietato l’uso dei cellulari anche nelle scuole superiori. Una misura drastica, ma necessaria, per contrastare il sempre crescente dipendenza dagli smartphone e favorire un ambiente di apprendimento più attento e coinvolgente. La domanda ora è: questa scelta porterà davvero benefici o rischia di isolare gli studenti? La risposta si delineerà nel tempo, mentre si cerca di trovare il giusto equilibrio tra tecnologia e educazione.

Una circolare diffusa dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha vietato l’utilizzo dei cellulari a scuola, anche solo a scopo didattico, anche alle superiori. Lo scorso anno, il ministero aveva adottato la stessa misura anche nei confronti degli studenti della scuola dell’infanzia e delle medie. Per Valditara, la decisione è «improcrastinabile», ed è volta a contrastare l’eccessivo uso di smartphone e dispositivi simili da parte del corpo studentesco, anche durante l’orario di lezione. La sua applicazione, in ogni caso, dipenderà ampiamente dalla volontà dei singoli docenti di far rispettare le nuove regole. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it