Il ministro Tajani e il rischio attentati in Italia | È sempre presente

Sempre vigile e pronta a proteggere il nostro Paese, l’intelligence italiana monitora costantemente ogni potenziale minaccia legata alla crisi internazionale. Con un occhio attento alle evoluzioni della guerra Israele-Iran, il ministro Tajani rassicura sulla responsabilità delle autorità italiane nel salvaguardare la sicurezza di tutti i cittadini. La collaborazione tra istituzioni è fondamentale per prevenire e contrastare attentati, garantendo che l’Italia rimanga un luogo sicuro e protetto.

«Il rischio c’è sempre». Antonio Tajani, ministro degli Esteri, risponde così al Corriere della Sera parlando delle possibili conseguenze della guerra Israele-Iran e del pericolo attentati. «Ma il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi segue con responsabilità ogni momento di questa crisi internazionale, e ne prevede assieme all’intelligence le possibili conseguenze sul territorio nazionale», aggiunge il vicepremier. «L’intelligence italiana è molto attenta e soprattutto è in allerta, come tutte le forze di polizia. Casi di terrorismo possono esserci, ma gli apparati tengono la guardia molto alta. 🔗 Leggi su Open.online

