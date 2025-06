Il Ministro e il Professore | quel che il duello Crosetto-Orsini dice dell’Italia

Il confronto tra il ministro della Difesa Guido Crosetto e il professor Alessandro Orsini ha acceso i riflettori su un tema delicato e spesso frainteso: il valore del dialogo pubblico e la sua fragilità. Un semplice scambio di opinioni, invece di arricchire la discussione, rischia di degenerare in polemiche sterili e minacce, a discapito di un dibattito costruttivo. È ora di riflettere: come possiamo tutelare il confronto civile in Italia?

La recente polemica tra il ministro della Difesa Guido Crosetto e il professor Alessandro Orsini, con strascico di minacciata querela del Ministro nei confronti del Professore, è un esempio perfetto, non ce ne vogliano i protagonisti, di come si può mandare in vacca un dibattito potenzialmente serio, anzi prezioso. Tutto sarebbe nato, ricostruiscono i giornali, da una frase che il Ministro avrebbe consegnato a un’intervista al Corriere della Sera: “Perché l’Iran ha ribadito, più volte, che il suo scopo è distruggere non Israele — che non chiama nemmeno Stato di Israele, ma “entità sionista” — ma ogni presenza israeliana nella regione. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Il Ministro e il Professore: quel che il duello Crosetto-Orsini dice dell’Italia

