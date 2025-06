Il ministro degli Esteri iraniano | Non abbiamo mai abbandonato il tavolo delle trattative' '

Il ministro degli Esteri iraniano, Ababs Araghchi, ha ribadito con fermezza che l'Iran non ha mai abbandonato il tavolo delle trattative, pur sottolineando l'importanza di contrastare efficacemente l'aggressione in questo momento critico. La sua dichiarazione evidenzia la volontà di dialogo mantenendo però una posizione decisa sulla legittima difesa, in un contesto geopolitico complesso e delicato.

''L'Iran non ha mai abbandonato il tavolo delle trattative'', ma ''in questa fase il nostro obiettivo è contrastare l'aggressione in modo efficace e fermo''. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano Ababs Araghchi, secondo quanto riportano i media iraniani. ''La legittima difesa. 🔗 Leggi su Today.it Š Today.it - Il ministro degli Esteri iraniano: "Non abbiamo mai abbandonato il tavolo delle trattative''

In questa notizia si parla di: ministro - esteri - iraniano - abbandonato

Rubio parla con ministro Esteri turco - Marco Rubio ha avuto un colloquio con il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, esprimendo gratitudine per il supporto della Turchia nei negoziati tra Russia e Ucraina.

Nuovi attacchi incrociati tra Iran e Israele, esplosioni nel centro di Tel Aviv e a Gerusalemme. Trump: Tutti dovrebbero lasciare Teheran; Toccata e fuga Trump ha lasciato il G7 in Canada per seguire a Washington il conflitto tra Israele e Iran; Guerra Israele-Iran, esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme. Trump abbandona il G7 e convoca la ‘situation room’. Poi avverte: “Tutti lascino Teheran”.

Israele-Iran, Tajani: "La situazione dei cittadini italiani è abbastanza complicata" - Le parole del ministro degli Esteri ha spiegato che "stanno ricevendo uno ad uno ogni possibile assistenza, tenendo conto dell’interruzione del traffico areo nella regione" Sono 20mila gli italiani ch ... Lo riporta msn.com

Ministro degli esteri iraniano: "Non vogliamo escalation, ma abbiamo il diritto di difenderci" - Parlando in una conferenza stampa oggi, il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araqchi, ha dichiarato: "Non vogliamo un'escalation del conflitto, a meno che non ci venga imposta. Da repubblica.it