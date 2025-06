paura crescente alimentata dal Ministero della Paura di Orwelliana memoria sembra essere quella di accentuare le restrizioni e la repressione. Tuttavia, questa strategia rischia di alimentare un ciclo di insicurezza e sfiducia, invece di promuovere una reale coesione sociale e sicurezza duratura. È ora di riflettere su soluzioni più umane e intelligenti, basate su dialogo e integrazione. Solo così potremo costruire un futuro di vera stabilità e fiducia condivisa.

Il Ministero della Paura di orwelliana memoria è entrato in funzione e sono in molti ad operare al suo comando. Dobbiamo aver paura degli immigrati che stuprano le nostre donne, dei ladri che ci svaligiano l’appartamento, e degli stati vicini che potrebbero aggredirci e soggiogarci. La soluzione del problema immigrati è semplice: barriere e deportazione. Per i ladri basta inasprire le pene e mettere l’allarme in casa. Mentre la soluzione al problema degli invasori è un tantino più complessa. Ci dobbiamo armare fino ai denti e dobbiamo cambiare i nostri arsenali. Gli F35 non servono a niente, a fronte di attacchi di droni, e poi ci sono i missili ipersonici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it