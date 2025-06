Il Milan sonda Kean | la posizione della Fiorentina su eventuali contropartite e cosa può succedere

Firenze resta vigile, anche se senza allarme. Il nome di Moise Kean risuona tra le voci di mercato, con il Milan che monitora attentamente la situazione e valuta possibili contropartite. La sfida tra club si fa più intensa, lasciando presagire che potrebbero aprirsi scenari inaspettati. La quiete prima della tempesta sembra essere finita: cosa potrebbe succedere davvero?

A Firenze non suona un allarme, ma un piccolo campanello sì. Quel campanello ha il nome di Moise Kean inciso sopra, e allora è normale che in. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: kean - milan - sonda - posizione

Calciomercato Milan, la richiesta di Allegri è Kean: contatti con la Fiorentina - Il calciomercato del Milan si anima: secondo Sportmediaset, i rossoneri sono pronti a soddisfare le richieste di Allegri e puntano forte su Moise Kean.

Il Milan sonda Kean: la posizione della Fiorentina su eventuali contropartite e cosa può succedere; Milan.

Il Milan sonda Kean: la posizione della Fiorentina su eventuali contropartite e cosa può succedere - Quel campanello ha il nome di Moise Kean inciso sopra, e allora è normale che in casa viola qualcuno. Come scrive calciomercato.com

Milan, sondaggio per Kean: la Juve fa muro. Valutati anche Broja ed Ekitike - sarebbe una buona notizia per il Milan, che sarebbe in posizione di vantaggio per il prestito di Broja: il Chelsea infatti ... Si legge su gianlucadimarzio.com