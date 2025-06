Il merluzzo del supermercato? L’esperto | Ti mostro cosa c’è davvero dietro

Spesso, dietro l’apparente semplicità del merluzzo che trovi nel reparto surgelati, si nasconde un mondo di pratiche industriali impattanti e dense di conseguenze ambientali. Scopriamo insieme cosa si cela dietro il prodotto più amato sulle nostre tavole e come possiamo fare scelte più consapevoli per tutelare il nostro pianeta. Perché il vero cambiamento inizia con la conoscenza.

Nel cuore gelido dell'Oceano Pacifico, nel Mare di Bering al largo dell'Alaska, enormi navi industriali da pesca come l'Arctic Storm e l'Arctic Fjord calano reti gigantesche, lunghe fino a 500 metri, per catturare una delle specie ittiche più richieste al mondo: il merluzzo dell'Alaska, cioè l 'ingrediente principale di molti prodotti surgelati, dai bastoncini di pesce ai filetti confezionati che troviamo quotidianamente nei supermercati. Spesso etichettato come "pesca sostenibile", questo pesce viene promosso come simbolo di un'industria efficiente. Ma è davvero così? Sebbene la legge americana imponga l'uso di dispositivi anti-bycatch per evitare la cattura accidentale di specie protette come il salmone chinook, la realtà ambientale è ben diversa.