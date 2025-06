il medico di matthew perry si dichiara colpevole

Il mondo di Hollywood si stringe nel dolore per la tragica scomparsa di Matthew Perry, ma ora emergono dettagli inquietanti: il medico coinvolto nell'inchiesta, Salvador Plasencia, si dichiara colpevole di aver distribuito ketamina. La sua decisione apre una finestra su un lato oscuro che ha contribuito a questa perdita prematura. La morte di Perry, ex protagonista di Friends, ci ricorda quanto sia complesso il confine tra celebritĂ e benessere, lasciandoci con molte domande sulla tutela degli artisti.

Il dottor Salvador Plasencia, uno dei cinque imputati coinvolti nell’inchiesta sulla morte dell’attore Matthew Perry, ha accettato di dichiararsi colpevole per la distribuzione di ketamina. La morte di Matthew Perry e la ketamina. L’ex protagonista della serie Friends è stato trovato senza vita nella vasca idromassaggio della sua abitazione a Pacific Palisades il 28 ottobre 2023. Secondo il medico legale della Contea di Los Angeles, la causa del decesso è stata un’intossicazione acuta da ketamina. Plasencia, conosciuto anche come “Dr. P”, era accusato di aver fornito la sostanza all’attore in modo illecito, agendo al di fuori dei limiti della pratica medica professionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net