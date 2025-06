Il maresciallo a ’riposo’ | Ora solo bici e corsa

Ha dedicato anni di servizio con dedizione e passione, diventando un punto di riferimento per la comunità. Ora, con il pensionamento, si apre un nuovo capitolo ricco di relax e nuove avventure, mentre l’intera vallata attende con rispetto e affetto il suo successore, che continuerà a garantire sicurezza e vicinanza a oltre 20.000 abitanti. Camperchioli lascia un’eredità forte, fatta di impegno, integrità e umanità.

Ieri è stato l’ultimo giorno di lavoro per il maresciallo Adriano Camperchioli, comandante della stazione carabinieri di Colli al Metauro. Da oggi si gode la meritata pensione e a breve è attesa la nomina del suo sostituto alla guida di questo importante presidio della vallata che ha competenza, oltre che su Colli, su Cartoceto e Lucrezia, per un totale di oltre 20mila persone. Camperchioli con questo territorio ha un legame profondissimo, non solo perché da 25 anni consecutivi era in forza alla ‘caserma’ di Saltara, ma anche perché c’era già stato per 24 mesi tra l’86 e l’88 e quello non fu certo un periodo qualsiasi, visto che gli consentì di conoscere la donna della sua vita: la moglie Antonella, di Lucrezia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il maresciallo a ’riposo’: "Ora solo bici e corsa"

